Отбор газа из европейских хранилищ достиг декабрьского минимума
Отбор газа из европейских хранилищ достиг минимальных для декабря 0,27 процентного пункта
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Темпы отбора из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) достигли декабрьского минимума, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Газохранилища, по данным на газовые сутки 20 декабря (длились до 7.00 мск 21 декабря), заполнены на 83,18%. За день показатель снизился на 0,27 процентного пункта (п.п.), и это минимальное для декабря значение — в среднем отбор в последнем месяце года составляет 0,47 п.п.
Всего же за пять недель с начала отопительного сезона подземные хранилища в Европе опустели на 12,4 п.п., а общий объем газа там уменьшился до 90,4 миллиарда кубометров с 103,8 миллиарда.
Общая емкость этих ПХГ составляет порядка 110 миллиардов кубометров. Газохранилища, как сообщалось в материалах Еврокомиссии, обычно обеспечивают 25–30% потребляемого в Европе зимой газа.
Компания "Газпром" отмечала, что даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежного прохождения предстоящего осенне–зимнего периода.
https://1prime.ru/gas/20221222/839264985.html
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