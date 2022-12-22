МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Темпы отбора из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) достигли декабрьского минимума, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Китай потирает руки: Европа отдаст ему свой последний газ

Газохранилища, по данным на газовые сутки 20 декабря (длились до 7.00 мск 21 декабря), заполнены на 83,18%. За день показатель снизился на 0,27 процентного пункта (п.п.), и это минимальное для декабря значение — в среднем отбор в последнем месяце года составляет 0,47 п.п.

Всего же за пять недель с начала отопительного сезона подземные хранилища в Европе опустели на 12,4 п.п., а общий объем газа там уменьшился до 90,4 миллиарда кубометров с 103,8 миллиарда.

Общая емкость этих ПХГ составляет порядка 110 миллиардов кубометров. Газохранилища, как сообщалось в материалах Еврокомиссии, обычно обеспечивают 25–30% потребляемого в Европе зимой газа.

Компания "Газпром" отмечала, что даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежного прохождения предстоящего осенне–зимнего периода.