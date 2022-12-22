МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 25 октября опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, теряя более 6% по сравнению с расчётной ценой среды, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Отбор газа из европейских хранилищ достиг декабрьского минимума

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) снова открыли торги в минусе — у отметки 1045,5 доллара за тысячу кубометров (-2,4%). Их стоимость по состоянию на 11.08 мск составляет 1003,2 доллара (-6,4%). А минутами ранее эта стоимость впервые за два месяца опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров — до 999,6 доллара (-6,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1071,4 доллара за тысячу кубометров.

Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1000 долларов. Зимой нынешнего года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.