ВЕНА, 22 дек — ПРАЙМ. Россия является ответственной за рост цен на газ в Европе, заявила глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер. Китай потирает руки: Европа отдаст ему свой последний газ

Министр отметила в ходе пресс-конференции в четверг, что австрийские власти примут новый пакет мер для помощи населению, направленный на "борьбу с симптомами" энергетического кризиса. по ее словам, причиной высокой стоимости "голубого топлива" является попытка России "оказать давление" на Европу.

"Многие люди и предприятия в Австрии страдают от этой ситуации", — подчеркнула Гевесслер.

Ранее на Западе не раз звучали подобные обвинения. В Москве их неоднократно отвергали, подчеркивая, что Россия не использует газ в качестве оружия, а к удорожанию жизни и к высоким ценам на энергоносители привели недальновидные действия западных политиков и антироссийские санкции.