МАДРИД, 22 дек — ПРАЙМ. Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) заявила, что оштрафовала двух трейдеров природного газа на общую сумму 4,8 миллиона евро за несоблюдение сроков уведомления испанского оператора газовой сети Enagas об изменениях в поставках сжиженного газа (СПГ), говорится в распространенном в четверг пресс-релизе комиссии. Отбор газа из европейских хранилищ достиг декабрьского минимума

"CNMC оштрафовала двух газовых трейдеров на общую сумму 4,8 миллиона за несоблюдение программ разгрузки СПГ в испанских регазификационных компаниях", — говорится в пресс-релизе.

Регулятор наложил санкции на RWE Supply & Trading на 3,6 миллиона евро и Total Gas & Power Limited — на 1,2 миллиона.