Захарова надеется на сотрудничество стран Европы по "Северным потокам"
Захарова: Россия надеется на расследование ЧП на "Северных потоках" заинтересованными странами
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Россия рассчитывает на сотрудничество заинтересованных европейских стран в расследовании ЧП на "Северных потоках", заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
"Мы надеемся, что заинтересованные страны пересмотрят свой подход, пойдут на сотрудничество и не будут полититизировать эту тему, тем более фальсифицировать данные", — отметила дипломат.
Официальный представитель ведомства добавила, что коллективный Запад игнорирует призывы проводить объективное и транспарентное расследование, подчеркнув, что Россия воздержится от спекуляций по данной теме.
Диверсии на российских трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Президент Владимир Путин сообщал 31 октября, что "Газпром" допустили к расследованию происшествия.
https://1prime.ru/gas/20221222/839267044.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.