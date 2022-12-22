МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Россия рассчитывает на сотрудничество заинтересованных европейских стран в расследовании ЧП на "Северных потоках", заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. СМИ: доказательств причастности России к ЧП на "Северных потоках" нет

"Мы надеемся, что заинтересованные страны пересмотрят свой подход, пойдут на сотрудничество и не будут полититизировать эту тему, тем более фальсифицировать данные", — отметила дипломат.

Официальный представитель ведомства добавила, что коллективный Запад игнорирует призывы проводить объективное и транспарентное расследование, подчеркнув, что Россия воздержится от спекуляций по данной теме.

Диверсии на российских трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Президент Владимир Путин сообщал 31 октября, что "Газпром" допустили к расследованию происшествия.