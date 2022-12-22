ТАШКЕНТ, 22 дек — ПРАЙМ. Узбекистан и Казахстан намерены активно продвигать совместные проекты в энергетике, в частности, по геологоразведке и переработке природного газа, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. Узбекистан намерен привлечь инвесторов для увеличения запасов газа

По данным пресс-службы, 22 декабря Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Узбекистане с госвизитом, провели переговоры в узком и расширенном составах.

"Важным направлением обозначена энергетика. Главы государств условились продвигать проекты по модернизации и строительству энергетических мощностей, геологоразведке и глубокой переработке природного газа", — говорится в сообщении по итогам переговоров.

Особое внимание уделено продвижению проектов кооперации, отмечает пресс-служба. В частности, в четверг будет дан старт крупным проектам в энергетике, автомобилестроении, химической, электротехнической, строительстве, логистике и других.

"Уверен, что прорабатываемый проект международного центра промышленной кооперации станет важной площадкой для генерации новых проектов", — сказал Мирзиеев, которого цитирует пресс-служба.

Отмечена необходимость максимального использования огромного потенциала межрегионального сотрудничества. В частности, по итогам прошедшего накануне бизнес-форума подписан солидный пакет новых инвестиционных соглашений и торговых контрактов на сумму свыше восьми миллиардов долларов, добавили в пресс-службе Мирзиеева.