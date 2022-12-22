МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" открыла новое нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии с запасами более 9,5 миллиарда кубометров газа и более 1,5 миллиона тонн нефти, сообщила компания. "Роснефть" и "Лукойл" поборются за крупный нефтегазовый участок на Таймыре

"Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть", открыла крупное нефтегазоконденсатное месторождение на территории Республики Саха (Якутия). На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 9,5 миллиарда кубометров газа и более 1,5 миллиона тонн нефти", — говорится в сообщении.

Месторождение получило название Кубалахское.

Оно расположено рядом со Среднеботуобинским месторождением, промышленную разработку которого также ведет "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". Отмечается, что использование готовой инфраструктуры повысит эффективность освоения запасов на новом открытии.

"Результаты бурения скважины 1П Кубалахская позволили открыть не только новое месторождение, но и определили дальнейший объем геологоразведочных работ в данном регионе. Для изучения территории уже запланировано бурение четырёх поисково-разведочных скважин", — добавляется в сообщении.

"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет деятельность на одиннадцати лицензионных участках, расположенных на территории Якутии.