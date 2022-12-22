МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. В четверг цены на природный газ в США снизились примерно на 2%, до 8-недельного минимума на прогнозах менее холодной, чем ожидалось, погоды в конце декабря-начале января. В Госдуме рассказали, кому придется платить за "потолок" цен на нефть и газ

Котировки снижаются, несмотря на прогнозы экстремального похолодания на следующей неделе, которые толкнули цены на электроэнергию и газ до многолетних максимумов во многих регионах США. Кроме того, добыча газа может упасть до 7-месячного минимума из-за промерзания нефтяных и газовых скважин в Техасе, Оклахоме, Северной Дакоте, Пенсильвании и ряде других штатов.

За последние три дня добыча газа снизилась примерно на 4,7 млрд кубических футов в день, до 7-месячного минимума 94,3 млрд кубических футов в день в четверг.

Между тем котировки также снижаются в преддверии выхода данных, которые, вероятно, будут свидетельствовать о менее крупном, чем обычно, снижении запасов в хранилищах США на прошлой неделе. Предполагается, что это связано с менее холодной погодой, которая ослабила спрос на отопление помещений. Кроме того, активная ветрогенерация привела к снижению доли газа в производстве электроэнергии.

Позже в четверг выйдет еженедельный отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам газа.

Опрошенные Reuters аналитики полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 10-16 декабря сократились на 93 млрд кубических футов. Год назад они снизились на 60 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет —124 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов газа в ПХГ США на отчетной неделе составил 3,319 трлн кубических футов. Это на 0,5% выше по сравнению со средним 5-летним показателем.

В 14.03 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ на NYMEX снизились в цене на 11,6 цента, или на 2,2%, до 5,216 доллара США за млн БТЕ. Котировки нацелились на минимум закрытия с 27 октября.