МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Итальянская Eni планирует запустить в Конго вторую плавучую установку по сжижению природного газа с производственной мощностью 2,4 миллиона тонн в год, что позволит увеличить производство СПГ на проекте Marine XII до 3 миллионов тонн в год к 2025 году, сообщила компания. Sempra будет поставлять Engie СПГ в течение 15 лет

"Eni подписала контракт с компанией Wison Heavy Industry на строительство и установку плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 2,4 миллиона тонн в год. Он будет размещен на шельфе Республики Конго", — говорится в сообщении.

Уточняется, что предварительные работы по проекту уже начались: заказаны комплектующие длительного пользования, а 20 декабря была произведена резка стали для криогенных резервуаров.

В августе Eni сообщала о приобретении у Exman правучего СПГ-терминала мощностью 0,6 миллиона тонн в год. Производство на нем начнется во второй половине 2023 года. "Со вторым СПГ-терминалом общая мощность производства СПГ на Marine XII достигнет 3 миллиона тонн в год, или более 4,5 миллиарда кубометров в год в 2025 году", — добавляется в сообщении.

В апреле Eni сообщила, что Италия и Республика Конго подписали протокол о намерениях увеличить производство и импорт СПГ из африканской страны. Также компания сообщала о плане полностью заместить газ из России к 2025 году.

Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.