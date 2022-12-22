МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины, тот и взорвал "Северный поток". Россия призывает объективно расследовать атаки на "Северные потоки"

"Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом на Европу было только через Украину? Вот тот и взорвал. Никто не расследует", — сказал Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета.

Президент добавил, что у России один раз была возможность посмотреть на места взрывов, но расследования полноценного нет.

"Никто не ведет. Удивительно, но факт", — заключил он.

При этом, все признали, что на "Северных потоках" произошёл теракт, ясно, что это было сделано при поддержке государств, заявил президент.

"Это теракт. Это очевидно. Все это признали. Но, удивительно, это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств", — сказал Путин.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.