Власти ограничили "Газпрому" покупку газа у СП с OMV и Wintershall
Власти ограничили "Газпрому" покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Газпрому" ограничена покупка газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что до 1 октября 2023 года… запрещается исполнение ПАО "Газпром" обязательств… перед иностранными лицами… по оплате поставок горючего природного газа, газового конденсата, добытого на участках Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения… Южно-Русского газового месторождения", — говорится в документе.
Уточняется, что указ распространяется на обязательства, срок исполнения которых наступил после 1 марта 2022 года.
https://1prime.ru/gas/20221222/839274173.html
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