БРЮССЕЛЬ, 22 дек — ПРАЙМ. Евросоюз окончательно согласовал создание в регионе временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены, сообщил совет ЕС. Раскрыта настоящая причина введения потолка цен на газ в Евросоюзе

"Совет официально принял регулирование, формирующее механизм корректировки рынка (газа – ред.) для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен", – говорится в сообщении.

Министры энергетики стран ЕС в понедельник согласовали создание этого временного механизма. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (около 1861 евро за тысячу кубометров) в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках.

Механизм станет рабочим инструментом с февраля 2023 года. Он будет действовать на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС, Еврокомиссия позже сможет сделать исключения из этого правила. Механизм будет применяться к фьючерсным контрактам на месяц, три месяца и на год вперед. Он не будет работать для внебиржевых сделок.

Пока механизм активен, не будут допускаться транзакции по соответствующим фьючерсам на газ по цене выше специального динамического лимита. Этот "потолок" представляет собой индикативную цену на СПГ на мировых рынках плюс 35 евро. Если такая цена на СПГ будет ниже 145 евро, динамический лимит останется равным сумме 145 евро и 35 евро, то есть 180 евро.

После активации механизма, динамический лимит будет действовать не менее 20 рабочих дней. Если он будет находится ниже уровня в 180 евро за МВт.ч в течение трех рабочих дней подряд, механизм будет автоматически деактивирован.

Действие механизма пока рассчитано на год, Еврокомиссия сможет предложить его продление.