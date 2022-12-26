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Эрдоган заявил об обнаружении Турцией газового месторждения в Черном море
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа запасом в 58 миллиардов кубометров. "Наше буровое судно "Фатих" обнаружило 58... ПРАЙМ, 26.12.2022
энергетика, новости, газ, турция, реджеп тайип эрдоган, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 26 дек — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа запасом в 58 миллиардов кубометров.
"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило 58 миллиардов кубометров запасов природного газа на глубине 3 тысячи 23 метра под водой", — сообщил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина.