АНКАРА, 26 дек — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа запасом в 58 миллиардов кубометров. Эрдоган ожидает инфляцию в Турции ниже 30 процентов к концу 2023 года

"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило 58 миллиардов кубометров запасов природного газа на глубине 3 тысячи 23 метра под водой", — сообщил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина.