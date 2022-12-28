"Газпром" установит новый рекорд по суточным поставкам в Китай 28 декабря
Глава "Газпрома" Миллер: компания установит новый рекорд по суточным поставкам в КНР в среду
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "Газпром" экспортирует газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств и 28 декабря установит новый рекорд по суточным поставкам, сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания.
"Мы приняли решение, что в декабре 2022 года будем поставлять газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств. Максимальное превышение составило 18,7%. И вот сегодня (28 декабря — ред.) будет установлен еще один новый рекорд суточных поставок в Китай", — приводятся слова Миллера в стенограмме совещания.
https://1prime.ru/gas/20221228/839338379.html
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