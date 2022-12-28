МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубометров газа, выполнит все обязательства по поставкам на внутренний и внешний рынки, заявил глава компании Алексей Миллер. Путин подписал закон о предоставлении вычета по НДПИ при добыче олова в ДФО

"Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубометров газа. Этого газа нам вполне хватит для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт", — сказал Миллер на предновогоднем селекторном совещании.

В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа — на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.