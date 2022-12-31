МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Читатели немецкой газеты Die Welt были шокированы новогодним обращением канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал оказывать поддержку Украине, невзирая на последствия. Глава МЭА рассказал, что случится в энергетическом секторе в 2023 году

Он также обратился к немцам с призывом все так же экономить энергию и подчеркнул, что Берлин намерен добиться независимости от российского газа.

"Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких заявлений у меня нет слов", — написал один из читателей.

"Лучше бы он объяснил, почему провалил энергетическую политику, а нам теперь приходится расплачиваться", — сказал другой пользователь.

"Мы должны экономить энергию, в то время как правительство усугубляет энергетические проблемы. У него проблемы с восприятием реальности!" — воскликнул третий.

"О каком единении народа он говорит? Страна разделена по многим параметрам, разлом проходит через все сферы общества и политики", — отметил четвертый.

"Надоело слушать его пустые обещания, прошу, пусть Шольц подаст в отставку", — написал пятый.

"За такого канцлера стыдно!" — подытожили читатели.

После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.