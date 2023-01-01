МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. "Газпром" может направить свободные объемы газа в Китай, некоторые страны СНГ и через Турцию, а также экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) и производить водород и аммиак для поставок в европейские страны, заявил в комментарии РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. Правительство установило предельную цену газа с двух месторождений

"О способах диверсификации (поставок "Газпрома" — ред.)… — безусловно, Китай. Второй большой способ — строительство заводов СПГ. Третий — нишевое сотрудничество на рынках стран СНГ, прежде всего, Центральной Азии и Азербайджана. Четвертый вариант — сотрудничество с Азербайджаном и Ираном в рамках турецкого газового хаба", — отметил Капитонов.

"Пятый, который, наверное, наиболее стратегический, — диверсификация не просто направления поставок, а продукции поставок <…>: производство водорода, аммиака, что может быть востребовано в Европе, которая берет на себя климатические обязательства и отказывается от ископаемых энергоносителей", — добавил собеседник агентства.

Аналитик уточнил, что поставки в Китай могут вырасти за счет планируемого трубопровода "Сила Сибири 2". Если стороны договорятся по проекту, он будет реализован не раньше 2030 года, полагает Капитонов. Эксперт: экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье стал самым низким с 1990-х

Кроме того, компания реализует интегрированный совместно с "РусХимАльянсом" и "РусГазДобычей" проект строительства СПГ-завода на Балтике. Это "достаточно важный" способ диверсификации российского экспорта: грузы с СПГ-завода смогут направляться на любой рынок с привлекательными ценовыми условиями, уточнил аналитик.

Также, добавил Капитонов, возможны схемы работы в странах СНГ, например, в Узбекистане и Азербайджане. Первая, по его словам, сокращает поставки газа, при этом имеет высокие экспортные обязательства, в том числе перед Китаем, и возможно, что топливо в Узбекистане понадобится для внутреннего рынка. Вторая же анонсировала рост поставок в Европу, однако у нее "не складывается баланс", и там также возможно потребление российского газа на внутреннем рынке, добавил собеседник агентства.

Еще одной "интересной темой" являются поставки российского газа через Турцию, считает Капитонов. Однако, несмотря на потенциал сотрудничества, возникает много вопросов, среди которых — востребованность российского газа с учетом широких возможностей Турции по импорту из Азербайджана и Ирана, заключил он.