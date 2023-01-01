МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает британский МИД. Путин продлил упрощенный ввоз оборудования для "Арктик СПГ 2"

"Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте МИД Великобритании.

В ноябре 2022 года внешнеполитическое ведомство Британии сообщило, что страна прекратит импорт российского СПГ с 1 января 2023 года.