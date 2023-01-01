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2023
https://1prime.ru/gas/20230101/839376645.html
Великобритания прекратила импорт российского СПГ
Газ
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https://россиясегодня.рф
Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает британский МИД. "Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного... ПРАЙМ, 01.01.2023
энергетика, новости, газ, великобритания, спг, импорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает британский МИД.
"Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте МИД Великобритании.
В ноябре 2022 года внешнеполитическое ведомство Британии сообщило, что страна прекратит импорт российского СПГ с 1 января 2023 года.