МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в первый рабочий день недели и года торгуются ниже 800 долларов за тысячу кубометров, находясь на февральских уровнях, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В Болгарии предложили установить цену на газ в 98 долларов

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 777,3 доллара за тысячу кубометров (–8%). А их стоимость по состоянию на 10.03 мск составляет 790,5 доллара (–6,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, – 844,3 доллара за тысячу кубометров.

Ниже 800 долларов за тысячу кубометров котировки опустились 30 декабря, впервые за 10 месяцев.

Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия. Правительство установило предельную цену газа с двух месторождений

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой нынешнего года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.