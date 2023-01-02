МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Дальнейшее существенное снижение биржевых цен на газ в Европе в ближайшее время вряд ли возможно, поделился мнением с РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров

Газ на бирже в Европе сильно дорожал в течение года начиная с позапрошлой весны — от 250-300 до рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров в начале весны прошлого года. Но минувшей осенью котировки перешли к снижению и к началу зимы не превышали 1600 долларов, а в декабре снизились вдвое. В последние дни года стоимость газа впервые за 10 месяцев опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров, оставаясь на этом уровне и на торгах в текущий понедельник.

"Существенное снижение цен на газ в ЕС может быть результатом возвращения к поставкам трубопроводного газа из РФ по всем имеющимся газопроводам, что вряд ли возможно как в силу текущей санкционной и геополитической повесток, так и в силу стремления ЕС отказаться от российского экспорта газа к 2027 году", — полагает собеседник агентства.

Основной же фактор, сейчас влияющий на снижение цен — погодный, отмечает Скрябин. Температура воздуха в Центральной и Северной Европе на 3–5 градусов Цельсия выше среднегодовых значений, а сильный ветер позволяет снижать потребление газа для выработки электроэнергии, уточняет он. В Болгарии предложили установить цену на газ в 98 долларов

По данным метеорологической службы Weather Online, температура в первые дни года будет плюсовой во всех европейских странах, кроме Финляндии, Швеции и Норвегии. Днем в понедельник до 5 градусов выше нуля прогнозировалось в Варшаве, почти 10 градусов — в Берлине и Вене и 15 градусов — в Лиссабоне и Мадриде. А данные Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в последние дни декабря достигало самых высоких за год показателей.

В итоге несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.