МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. "Газпром" в прошедшем году превысил годовые обязательства по поставкам газа в Китай, а с 1 января вышел на принципиально новый уровень поставок, сообщил глава компании Алексей Миллер. "Газпром" назвал объем газа, поставленного в дальнее зарубежье в 2022 году

"В 2022 году по просьбе китайской стороны поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, и в итоге мы превысили годовые обязательства", — приводятся слова Миллера в телеграм-канале компании.

"Более того, также по просьбе китайских коллег, мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объёмов, предусмотренных контактом для следующего года. Таким образом, с 1 января 2023 года "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай", — также говорится в сообщении.

Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.

Развитие китайского вектора связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут — на 50 миллиардов кубометров в год — прорабатывается.