МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья по итогам прошедшего года составил 100,9 миллиарда кубометров газа, то есть на 45,5% меньше, чем годом ранее, следует из сообщения главы компании Алексея Миллера. "Газпром" перевыполнил годовые обязательства по поставкам в Китай

"В страны дальнего зарубежья "Газпром" поставил 100,9 миллиарда кубометров газа", — сказал Миллер, слова которого приведены в официальном телеграм-канале компании.

При этом по итогам 2021 года экспорт газа в дальнее зарубежье "Газпромом" составил 185,1 миллиарда кубометров газа, что стало четвертым результатом в истории. Таким образом, за год компания сократила поставки на 84,2 миллиарда кубометров, или на 45,5%.

Более того, объемы экспорта "Газпрома" в страны дальнего зарубежья в 2022 году стали самыми низкими с начала 1990-х годов, следует из статистических данных "Газпром экспорта".

Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". А рекордный объём экспорта в дальнее зарубежье был у "Газпрома" в 2018 году — 200,8 миллиарда кубометров.