МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. "Газпром" в ушедшем году добыл 412,6 миллиарда кубометров газа, то есть почти на 20% меньше, чем годом ранее, следует из сообщения главы компании Алексея Миллера. "Газпром" перевыполнил годовые обязательства по поставкам в Китай

"Что касается добычи газа, в 2022 году она составила 412,6 миллиарда кубометров", — приводит слова Миллера официальный телеграм-канал компании.

В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа — на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.

Кроме того, поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок, по оперативным данным, составили за прошлый год 243 миллиарда кубометров газа, также говорится в сообщении.

"И, конечно же, мы основательно подготовились к зиме, к сезону пиковых нагрузок. Заполнили российские хранилища до очередного рекордного уровня — 72,662 миллиарда кубометров", — сообщил Миллер.

Глава "Газпрома" также подчеркнул, что компания активно занимается газификацией в России: второй год идет с перевыполнением плана и в прошедшем году построила газопроводы более чем к 450 населенным пунктам, в основном деревням и сёлам.

"Что особенно важно, мы бесплатно доводим газ до границ домовладений. Благодаря этому к концу 2022 года более полумиллиона российских семей в ранее газифицированных населенных пунктах получили возможность подключиться к газу — чистому, удобному, доступному источнику энергии", — заключил Миллер.