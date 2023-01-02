МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе завершили первый торговый день недели и года ростом на 5,9%, чуть превысив 890 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Reuters назвал лидеров по росту цен среди энергоносителей

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 777,3 доллара за тысячу кубометров (–8%), что стало ценовым минимумом торгов. Максимум был достигнут на закрытии торговой сессии — 894,1 доллара (+5,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 844,3 доллара за тысячу кубометров.

Котировки в последний торговый день прошедшего года, 30 декабря, впервые за 10 месяцев опустились ниже 800 долларов.

Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли ещё в 2021 году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.