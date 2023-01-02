АНКАРА, 2 янв — ПРАЙМ. Контракты Турции с Россией по поставкам газа долгосрочные, в них учитываются мировые цены и объемы, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Цены на газ в Европе поднялись выше 890 долларов за тысячу кубов

Отмечается, что Россия является одним из основных поставщиков газа в Турцию (около 44%).

"Мы имеем долгосрочные контракты с Россией. В силу рыночных моментов, я не могу обнародовать цену, но в них учитываются мировые цены и объемы", — сказал Донмез в интервью на телеканале TVnet, отвечая на вопрос, имеет ли Турция привилегии по цене поставляемого из России газа.

Министр также подчеркнул, что Турция не присоединилась к санкционной политике против России и в этой связи "сегодня не ищет альтернативные источники поставок газа".

ПОСТАВКИ ПО "ТУРЕЦКОМУ ПОТОКУ"

Турция может получать до 15 миллиардов кубометров газа в год из России по "Турецкому потоку", сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмёз.

"Турецкий поток" сейчас остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского газа на европейский рынок. Это газопровод из России в Турцию через Черное море проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по нему поставляется в Турцию и транзитом в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее Донмёз заявлял, что "Турецкий поток" работает на 100 % мощность.

"По "Турецкому потоку" мы можем получать до 15 миллиардов кубометров газа в год", — сказал Донмёз, указывая на интерактивную карту в ходе интервью на телеканале TVnet.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в октябре говорил, что киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын тогда заявлял, что Анкара и Москва находится в контакте по вопросам безопасности газопровода.

В конце ноября ФСБ РФ сообщала, что предотвращена попытка украинских спецслужб устроить диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Турцию и Европу.