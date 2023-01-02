АНКАРА, 2 янв — ПРАЙМ. Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба, предварительные сроки подготовки — год, идет оценка инфраструктуры, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. В Турции рассказали о характере газовых контрактов с Россией

"Мы намерены воспользоваться этим проектом, возможности и терминалы для этого имеются", — заявил Донмёз в интервью TVnet.

По его словам, турецкая сторона уже приступила к конкретным работам.

"Наши предварительные сроки подготовки – год, сейчас мы ведем оценку инфраструктуры, деталей", — сказал министр.

Донмёз считает, что со временем интерес европейских стран к проекту может возрасти.

"Мы не будем кому-то привязывать цену. Это будет своего рода супермаркет, где есть предложения", — сказал он.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.