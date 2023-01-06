МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Спот-цены на СПГ в Азии снизились по итогам третьей недели подряд в условиях более слабого спроса. Котировки находятся под давлением на фоне высоких объемов запасов и относительно мягкой погоды. СМИ раскрыли объем поставок оманского СПГ в Японию с 2025 года

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в феврале на этой неделе составила 25 долларов США за млн БТЕ. Это на 3 доллара, или 10,7%, ниже по сравнению с прошлой неделей.

"Спрос на спот-рынке слабый, даже в условиях снижения цен, которое, в прочем, привлекло некоторых покупателей из Южной Азии. Если нисходящий тренд сохранится, могут возникнуть небольшие спекулятивные покупки", — считает Тоби Копсон, глава торгового подразделения в Trident LNG.

"В краткосрочной перспективе, с приближением празднования Нового года по лунному календарю, снижение цен продолжится. Однако позднее можно ожидать роста, по мере открытия китайской экономики и наращивания промышленной активности", — добавил он.

В прошлом месяце Китай, вышедший на второе место по импорту СПГ в 2022 году, резко отказался от политики нулевой терпимости к коронавирусу.

Хотя отказ от жестких антиковидных ограничений привел к росту заболеваемости по стране, пассажиропоток на предстоящих новогодних праздниках по лунному календарю может удвоиться и достичь 2,1 млрд человек. Границы материкового Китая и административного региона Гонконга планируют открыть в понедельник, впервые за три года.

Ослабление карантинных ограничений в КНР, как ожидается, подстегнет спрос на СПГ. Его импорт, вероятно, вырастет до 70-72 млн тонн, что на 9-14% выше прошлогодних уровней, но ниже рекордных показателей 2021 года.

Между тем цены на газ в Европе снизились ранее на этой неделе на фоне мягкой погоды и обильных запасов, однако позднее котировки выросли на фоне некоторого похолодания.Цены на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию снизились менее значительно, отметил Сэмюэл Гуд из Argus. Это привело к тому, что дисконты сократились, а в некоторых случаях СПГ даже стал торговаться с премией к европейским маркерным фьючерсам на природный газ с поставкой из терминала TTF.

"Между тем спрос со стороны азиатских покупателей в основном остается вялым. Запасы в СПГ-терминалах по-прежнему обильные, что ограничивает число компаний, которые будут бороться за поставки СПГ по Атлантическому океану", — добавил он.

"Цены на СПГ с поставкой в Европу отреагировали, поэтому дисконты на СПГ (с поставкой в Азию) к европейским маркерным фьючерсам на природный газ с поставкой из терминала TTF значительно сократились в прошедшие семь дней", — подчеркнул эксперт.

Стоимость СПГ с поставкой на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу в феврале 5 января составляла 20,573 доллара США за млн БТЕ, что на 1,25 доллара дешевле февральских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF, отметил Киаран Роу из S&P Global Commodity Insights.

Контракты Japan-Korea Marker (JKM) с поставкой в марте по состоянию на 5 января торговались с премией в 0,45 доллара за млн БТЕ к европейским маркерным фьючерсам на природный газ с поставкой из терминала TTF и с премией в 1,35 доллара за млн БТЕ к контрактам на СПГ Platts с поставкой в Северо-Восточную Европу.

"Если премия, учитываемая в мартовских контрактах JKM по отношению к контрактам с поставкой из терминала TTF, превысит 2 доллара, Северо-Восточная Европа с трудом сможет получить поставки СПГ с гибким ценообразованием. В таком случае цены на СПГ в Европе должны будут вырасти, чтобы выдержать конкуренцию", — отметил Роу.

Стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический и Тихий океаны, по оценкам Spark Commodities, на этой неделе продолжила снижаться в связи с задержкой в возобновлении работы СПГ-терминала Freeport в Техасе, отметил Генри Беннетт из Spark Commodities.

Стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический океан, по оценкам Spark Commodities, в пятницу упала до 120 750 долларов в день, а в тихоокеанском бассейне — до 135 000 долларов в день.