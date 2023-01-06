АНКАРА, 6 янв — ПРАЙМ. Установка по сбору и распределению природного газа опущена на дно в районе месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря, сообщает Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) в пятницу в Twitter.
"Шаг за шагом к энергетической независимости. Установка по сбору и распределению газа под названием "Чепни" успешно опущена на морское дно во второй зоне месторождения "Сакарья"", — говорится в публикации.
В TPAO поделились кадрами процесса спуска установки.
Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объёмы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Чёрном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Чёрном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов.
https://1prime.ru/gas/20230106/839401904.html
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