Глава минэнерго Турции раскрыл детали переговоров с Россией по газу
Глава минэнерго Турции Донмез: Анкара обсуждает с Москвой рассрочку платежей по газу
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СТАМБУЛ, 6 янв — ПРАЙМ. Анкара ведет переговоры с Москвой об отсрочке оплаты природного газа, заявил глава минэнерго Турции Фатих Донмез.
"Ранее заключенные с РФ контракты продолжают действовать, мы ведем переговоры с РФ с различных аспектов… Мы обсуждаем в данный момент многие вопросы, в том числе отсрочку (платежей). Безопасность и непрерывность поставок является в настоящий момент самым важным вопросом. До сих пор у нас с Россией никаких проблем не возникало", — заявил Донмез телеканалу Haberturk.
Он отметил, что обсуждение создания газового хаба в Турции демонстрирует доверие Москвы к Анкаре.
Россия покрывает около 44% потребности Турции в газе.
В начале ноября министр энергетики Турции Фатих Донмез сообщал, что Турция начала частичную оплату российского газа в рублях и намерена активизировать работу в этом направлении.
Ранее агентство передавало, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.
https://1prime.ru/gas/20230106/839402837.html
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