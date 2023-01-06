СТАМБУЛ, 6 янв — ПРАЙМ. Анкара ведет переговоры с Москвой об отсрочке оплаты природного газа, заявил глава минэнерго Турции Фатих Донмез. Эксперт прокомментировал создание газового хаба в Турции

"Ранее заключенные с РФ контракты продолжают действовать, мы ведем переговоры с РФ с различных аспектов… Мы обсуждаем в данный момент многие вопросы, в том числе отсрочку (платежей). Безопасность и непрерывность поставок является в настоящий момент самым важным вопросом. До сих пор у нас с Россией никаких проблем не возникало", — заявил Донмез телеканалу Haberturk.

Он отметил, что обсуждение создания газового хаба в Турции демонстрирует доверие Москвы к Анкаре.

Россия покрывает около 44% потребности Турции в газе.

В начале ноября министр энергетики Турции Фатих Донмез сообщал, что Турция начала частичную оплату российского газа в рублях и намерена активизировать работу в этом направлении.

Ранее агентство передавало, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.