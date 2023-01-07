МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе завершили первую торговую неделю у отметки почти 760 долларов за тысячу кубометров, снизившись в годовом выражении примерно на треть, впервые за 16 месяцев опускались ниже 700 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. Будущее рынка газа в 2023 году предрешено

Расчетная — усредненная — цена газовых фьючерсов с поставкой в феврале по итогам торгов 6 января составила 758,5 доллара за тысячу кубометров, что на 32,7% ниже показателя на аналогичную дату в прошлом году — 1127,5 доллара.

Котировки 5 января впервые за 16 месяцев — с 10 сентября 2021 года — опустились ниже 700 долларов. Ценовой максимум первой торговой недели немного не дотянул до 900 долларов за тысячу кубометров. Про этом в прошлом году котировки в аналогичный период колебались в диапазоне примерно 770–1200 долларов.

Эксперты полагали, что текущее снижение цен связано с приходом в Европу тёплой погоды и увеличением выработки энергии из ветра. Агентство Bloomberg отмечало, что в Европе ожидается самый теплый январь за последние годы и это смягчит энергетический кризис. Глобальный кризис или новый ренессанс: что ждет энергетику в 2023 году

Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт.ч (почти две тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.