МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Европейские страны почти вдвое увеличили отбор из подземных хранилищ газа, в то время как объемы выработки электроэнергии на ветряных электростанциях (ВЭС) в регионе продолжают находиться у отметки чуть выше 20% в общем объеме, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe) и Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe. Цены на газ в Европе завершили неделю у 760 долларов за тысячу кубов

Газохранилища в Европе, по данным на утро 6 января, заполнены на 83,24%, что на 0,11 процентного пункта (п.п.) меньше, чем в предыдущий день. Ранее показатель опускался на 0,05 процентного пункта. Общий объем газа в ПХГ региона, как следует из данных Gas Infrastructure Europe, составляет около 90,5 миллиарда кубометров газа.

Для сравнения, утром 6 января прошлого года ПХГ в Европе были заполнены всего на 52,12%, а отбор за сутки составил 0,38 п.п. Тогда в газохранилищах региона было почти на 35 миллиардов кубометров — 60% — меньше газа, около 56,2 миллиарда кубометров.

При этом по данным на утро 1, 2 и 3 января европейские страны переходили к нетто-закачке, то есть объем закачанного в хранилища газа был больше, чем отбор. Это связано с вернувшейся в Европу теплой погодой и возросшей выработкой электроэнергии из ветра. Будущее рынка газа в 2023 году предрешено

Агентство Bloomberg отмечало, что в регионе ожидается самый теплый январь за последние годы. Данные Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в пятницу составило 22,2% в общем объеме — на уровне предыдущего дня и почти на четверть выше среднегодового.

Цены на газ в Европе на фоне теплой погоды, высокой выработки энергии из ветра и низкого отбора из ПХГ по итогам торговой недели снизились в годовом выражении более чем на 30%, до отметки 760 долларов за тысячу кубометров. Ближайшие фьючерсы по TTF 5 января впервые за 16 месяцев опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров.