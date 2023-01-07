АНКАРА, 7 янв — ПРАЙМ. Доказанные запасы черноморского газа способны покрыть 33-летний спрос населения Турции, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Европа удвоила отбор газа из подземных хранилищ

Турция в 2020 году обнаружила в Чёрном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Чёрном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Чёрном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов.

"Доказанные запасы природного газа на месторождении "Сакарья" в турецком секторе Черного моря достигают 710 миллиардов кубометров, чего достаточно для покрытия 33-летнего спроса населения Турции", — приводит слова Донмеза агентство Anadolu.

По его словам, поставлена цель – в течение четырех лет выйти на максимальный уровень добычи газа в Чёрном море, что позволит сократить импорт голубого топлива на 30 процентов.

"На сухопутном участке работ в рамках проекта задействовано около 6500 человек, а на морском — еще 2500 специалистов. В период реализации проекта 18 иностранных инженеров получили турецкое гражданство", — отметил Донмез.