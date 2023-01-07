МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Европейские страны нарастили импорт сжиженного природного газа (СПГ) в прошедшем году в совокупности более чем на 60%, до 125 миллионов тонн, а крупнейшим поставщиков топлива стали США, увеличившие экспорт в Европу почти в два с половиной раза, сказал в комментарии РИА Новости консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. Европа удвоила отбор газа из подземных хранилищ

"По итогам 2022 года Европа… существенно нарастила объемы импорта СПГ, с 75 миллионов тонн (102 миллиардов кубометров) до практически 125 миллионов тонн (170 миллиардов кубометров), то есть более чем на 60% относительно уровня прошлого года", — отметил Тимонин.

Собеседник агентства добавил, что крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Европу по итогам года — причем с большим отрывом — стали Соединенные Штаты. Показатель, как уточнил аналитик, вырос практически в два с половиной раза, с 21,4 миллиона тонн (29 миллиардов кубометров) до более 53 миллионов тонн (72 миллиардов кубометров). При этом, подчеркнул Тимонин, именно сжиженный газ стал ключевым инструментом Евросоюза в замещении трубопроводных поставок из России.

Многие страны Европы в прошлом году лишились — частично или полностью — крупнейшего поставщика газа в лице "Газпрома". Весной он сократил или полностью прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, Gas Terra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента РФ об оплате в рублях или на другие технические причины. Цены на газ в Европе завершили неделю у 760 долларов за тысячу кубов

Затем, в начале лета, заметно снизились поставки по основному маршруту — газопроводу "Северный поток", так как немецкая Siemens из-за санкций Канады не могла вернуть в Россию после ремонта необходимый агрегат. Полноценная работа газопроводов из-за сложностей с техническим обслуживанием оказалась невозможной, и к осени поставки по маршруту прекратились.

Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту — газопроводу "Ямал – Европа" — после контрсанкций России против оператора польского участка также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась, так как Украина прекратил прием части транзита. В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".