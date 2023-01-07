ЛУГАНСК, 7 янв — ПРАЙМ. Специалисты приступили к восстановлению поврежденного взрывом газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в ГУП "Луганскгаз". "Луганскгаз" сообщил о взрыве на магистральном газопроводе в Лутугино

Ранее "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. Спецслужбы выясняют причины аварии на газопроводе.

"Сотрудники управления магистральных газопроводов ГУП "Луганскгаз" уже приступили к восстановлению поврежденного газопровода в городе Лутугино", — говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.