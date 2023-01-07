КИШИНЕВ, 7 янв — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица выразила заинтересованность в закупках природного газа на Общей платформе закупок ЕС, об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Молдавия перенаправит в ПМР 160 миллионов кубометров российского газа

Гаврилица находится с официальным визитом в Германии, где она встретилась с лидером группы Европейской народной партии в Европарламенте, евродепутатом Манфредом Вебером. Она выразила заинтересованность Молдавии в закупках природного газа на Общей платформе закупок ЕС.

"Доступ к этой платформе позволит нам усилить процесс обеспечения энергетической безопасности Молдавии… Несмотря на то, что мы сильно пострадали от повышения цен и сокращения объемов поставляемого "Газпромом" природного газа, мы продолжаем твердо смотреть в сторону европейского будущего", — цитирует Гаврилицу пресс-служба правительства.

Премьер отметила, что Молдавия сталкивается с проблемами в областях экономики, социальной жизни, энергетики и безопасности.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.