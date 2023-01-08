Регулятор Германии заявил о выходе газового рынка на ценовое плато
Регулятор ФРГ: рынок газа вышел на ценовое плато, которое можно принимать в расчет на два года
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Рынок газа вышел на определенное ценовое плато, которое можно принимать в расчет на ближайшие один-два года, заявил в беседе с изданием Bild am Sonntag руководитель Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Клаус Мюллер.
При этом он отметил, что существуют три существенные фактора риска. Во-первых, следующая зима может быть холоднее. Во-вторых, Китай в недалеком будущем может снова нарастить потребление "голубого топлива", ведь в настоящий момент Поднебесная потребляет его меньше обычного. И в-третьих, существует угроза безопасности газовой инфраструктуры, как это, в частности, показал подрыв "Северных потоков".
https://1prime.ru/gas/20230108/839406904.html
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