МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Рынок газа вышел на определенное ценовое плато, которое можно принимать в расчет на ближайшие один-два года, заявил в беседе с изданием Bild am Sonntag руководитель Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Клаус Мюллер. Турция подсчитала, на сколько лет ей хватит черноморского газа

При этом он отметил, что существуют три существенные фактора риска. Во-первых, следующая зима может быть холоднее. Во-вторых, Китай в недалеком будущем может снова нарастить потребление "голубого топлива", ведь в настоящий момент Поднебесная потребляет его меньше обычного. И в-третьих, существует угроза безопасности газовой инфраструктуры, как это, в частности, показал подрыв "Северных потоков".