МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Европейские страны снизили темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), в то время как объем выработки электроэнергии на ветряных электростанциях (ВЭС) в регионе вырос до уровня, почти вдвое превышающего среднегодовой, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe) и Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe. Регулятор Германии заявил о выходе газового рынка на ценовое плато

Газохранилища в Европе, по данным на утро 7 января, заполнены на 83,21%, что на 0,02 процентного пункта (п.п.) меньше, чем в предыдущий день и на 0,11 п.п. — чем в предшествующий, следует из информации на сайте Gas Infrastructure Europe. При этом, по данным на утро 1, 2 и 3 января, европейские страны переходили к нетто-закачке, то есть объем закачанного в хранилища газа был больше, чем отбор.

Общий объем газа в подземных хранилищах региона составляет почти 90,5 миллиарда кубометров. Для сравнения, в прошлом году в начале января в европейских ПХГ было примерно на 35 миллиардов кубометров газа меньше.

Низкие темпы отбора из газохранилищ связаны с вернувшейся в Европу теплой погодой и возросшей выработкой электроэнергии из ветра. Агентство Bloomberg отмечало, что в регионе ожидается самый теплый январь за последние годы. Будущее рынка газа в 2023 году предрешено

Данные Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в Евросоюзе в субботу составило 28,4% в общем объеме, тогда как в предыдущий день показатель составлял 22,2%, средний по 2022 году — 15,11%.

Цены на газ в Европе на фоне теплой погоды, высокой выработки энергии из ветра и низкого отбора из ПХГ по итогам торговой недели снизились в годовом выражении более чем на 30%, до отметки 760 долларов за тысячу кубометров. Ближайшие фьючерсы по TTF 5 января впервые за 16 месяцев опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров.