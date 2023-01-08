МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Газовые котировки на европейском рынке в 2022 году выросли примерно в 2,5 раза, почти до 1450 долларов за тысячу кубометров, сказал РИА Новости консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин, отвечая на вопрос о стоимости сжиженного природного газа (СПГ), поставленного в Европу из США. Будущее рынка газа в 2023 году предрешено

"Сжиженный газ, произведенный в США, как правило, поставляется европейским импортерам на условиях спот или в рамках контрактов с привязкой к ценам крупнейших хабов, в том числе и к американскому Henry Hub. В прошедшем году относительно показателей 2021 года среднегодовой уровень котировок на рынке в Европе вырос примерно в 2,5 раза — с 575 до 1446 долларов за тысячу кубометров", — отметил он.

Ключевым драйвером "столь существенного роста цен" стало стремление Европы заместить поставки российского трубопроводного газа, в результате спрос на сжиженный газ в регионе существенно вырос, объяснил аналитик. Поскольку доступные для импорта объёмы продукта на мировом рынке были ограничены, крупнейшие потребители — страны Европы и Азии — были вынуждены вступать за них в конкуренцию, что и подталкивало котировки к росту, добавил собеседник агентства.

"В то же время следует отметить и тот факт, что ключевыми бенефициарами взлета цен на европейских площадках стали не столько американские заводы-производители СПГ, сколько компании-трейдеры, закупающие у них продукцию в рамках долгосрочных контрактов с привязкой к котировкам Henry Hub, рост которых в текущем году оказался значительно менее драматичным, и осуществляющих поставки в Европу уже по вышеописанным ценам европейских площадок", — заключил аналитик.

США по итогам прошедшего года стали крупнейшим экспортёром СПГ в Европу. Поставки в регион выросли в 2,5 раза — с 21,4 миллиона тонн до более 53 миллионов тонн, уточнял ранее Тимонин.