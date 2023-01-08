На взорванном газопроводе в ЛНР начали ремонт ЛУГАНСК, 8 янв — ПРАЙМ. Все абоненты, оставшиеся без газа в результате диверсии на газопроводе в Лутугино, вновь получили доступ к газоснабжению, говорится в сообщении правительства Луганской народной республики.

"Все абоненты, оставшиеся без газа в результате диверсии на газопроводе в Лутугино, подключены к газоснабжению", — говорится в сообщении властей ЛНР в Telegram канале.

В субботу вечером "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в Лутугино. Возгорание в тот же день было ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. В МЧС ЛНР предварительной причиной ЧП назвали подрыв. В МГБ ЛНР сообщили, что возбудили уголовное дело по статье "Диверсия". По данным Центра общественных связей МВД ЛНР, мощность взрывного устройства составила, согласно предварительным данным, порядка 500 грамм в тротиловом эквиваленте.