МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Среднегодовая цена газа на рынке спот по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в прошедшем году выросла в 2,7 раза, до 123,3 евро за МВт.ч, свидетельствуют данные энергетической компании Elexys. Эксперт сообщил о росте цен на газ в Европе в 2,5 раза

Стоимость газового контракта с поставкой "на день вперёд" составила в прошедшем году в среднем 123,3 евро за МВт.ч (около 1350 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) по сравнению с 46,3 евро (чуть выше 500 долларов за тысячу кубометров) в 2021 году.

Самый высокий среднемесячный показатель в 2022 году был достигнут в августе — примерно 2450 долларов за тысячу кубометров, а самый низкий — в феврале, чуть ниже 1100 долларов, следует из данных на сайте Elexys.

Среднесуточные пиковые значения фиксировались в начале весны и конца лета, а 26 августа стоимость поднималась до исторического максимума — 316 евро за Мвт.ч (почти 3270 долларов за тысячу кубометров). Ценовые скачки были связаны с обеспокоенностью по поводу поставок газа от основных поставщиков, в том числе из России.

Многие страны Европы в прошлом году лишились — частично или полностью — крупнейшего экспортёра газа в лице "Газпрома". Поставки компании в страны дальнего зарубежья по итогам 2022 года снизились на 45,5%, до 100,9 миллиарда кубометров. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Страны Евросоюза в ответ на устойчиво высокие газовые котировки 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт.ч (почти 2 тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнёт действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.