В Европарламенте предсказали скорые переговоры с Россией по поставкам газа
Евродепутат Мариани: переговоры ЕС с Россией по поставкам газа начнутся в течение нескольких месяцев
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Переговоры между Евросоюзом и Россией по поставкам газа могут начаться в течение нескольких месяцев, заявил в беседе с "Известиями" депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
"Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев", — предположил евродепутат.
При этом он отметил, что на текущий момент европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны Владимира Зеленского.
"Сейчас в Европе зима довольно мягкая, а это значит, что население пока не пострадало от перебоев в энергоснабжении", — добавил Мариани.
Вместе с тем он выразил уверенность, что государства Европы видят, что их стратегия, нацеленная на избегание контактов с Россией, невозможна в долгосрочной перспективе: СПГ стоит дорого, найденные альтернативы пока неэффективны, а групповые закупки, похоже, не работают.
https://1prime.ru/gas/20230109/839411472.html
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