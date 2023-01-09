МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Переговоры между Евросоюзом и Россией по поставкам газа могут начаться в течение нескольких месяцев, заявил в беседе с "Известиями" депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Европарламент поддержит Молдавию в процессе евроинтеграции

"Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев", — предположил евродепутат.

При этом он отметил, что на текущий момент европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны Владимира Зеленского.

"Сейчас в Европе зима довольно мягкая, а это значит, что население пока не пострадало от перебоев в энергоснабжении", — добавил Мариани.

Вместе с тем он выразил уверенность, что государства Европы видят, что их стратегия, нацеленная на избегание контактов с Россией, невозможна в долгосрочной перспективе: СПГ стоит дорого, найденные альтернативы пока неэффективны, а групповые закупки, похоже, не работают.