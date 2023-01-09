МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Роснефть" хочет поставлять газ из Иркутской и Красноярской областей для проекта "Газпрома" — газопровода "Сила Сибири 2", пишет газета "Коммерсант". "Роснефть" открыла крупное нефтегазовое месторождение в Якутии

"Роснефть" хочет поставлять газ со своих месторождений в Красноярском крае и Иркутской области в проектируемый экспортный газопровод "Газпрома" "Сила Сибири 2". Нефтекомпания обладает запасами в 1,5 трлн кубометров газа на месторождениях, следующих вдоль трассы будущего газопровода, и обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой учесть их при проектировании", — отмечает газета со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Путин 20 декабря 2022 года поручил вице-премьеру Александру Новаку совместно с "Газпромом" проработать этот вопрос.

В газете уточнили, что не смогли получить комментарии представителей "Роснефти" и "Газпрома".