СМИ узнали о планах "Роснефти" поставлять газ для "Силы Сибири 2"
СМИ: "Роснефть" хочет поставлять газ для проекта "Газпрома" - газопровода "Сила Сибири 2"
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Роснефть" хочет поставлять газ из Иркутской и Красноярской областей для проекта "Газпрома" — газопровода "Сила Сибири 2", пишет газета "Коммерсант".
"Роснефть" хочет поставлять газ со своих месторождений в Красноярском крае и Иркутской области в проектируемый экспортный газопровод "Газпрома" "Сила Сибири 2". Нефтекомпания обладает запасами в 1,5 трлн кубометров газа на месторождениях, следующих вдоль трассы будущего газопровода, и обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой учесть их при проектировании", — отмечает газета со ссылкой на свои источники.
По данным издания, Путин 20 декабря 2022 года поручил вице-премьеру Александру Новаку совместно с "Газпромом" проработать этот вопрос.
В газете уточнили, что не смогли получить комментарии представителей "Роснефти" и "Газпрома".
https://1prime.ru/gas/20230109/839411821.html
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