МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным проект газового хаба в Турции, дипломатические усилия Анкары по урегулированию ситуации на Украине будут обсуждаться в понедельник на заседании кабмина под председательством президента страны Тайипа Эрдогана, сообщил РИА Новости дипломатический источник. В Турции заявили о намерении обеспечить продовольствием нуждающиеся страны

Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

"Сегодня в резиденции президента Турции в Бештепе состоится первое заседание кабинета министров 2023 года. Главная составляющая повестки дня – социальная политика. На встрече под председательством президента Эрдогана будут обсуждаться шаги, которые будут предприняты в борьбе с инфляцией в новом году", — сообщил собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, на заседании также будут подняты вопросы внешней политики страны и предпринимаемые шаги в энергетической безопасности.

"Будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом, шаги, предпринимаемые в области энергетической безопасности, и события во внешней политике, в частности, дипломатические усилия Анкары по урегулированию ситуации на Украине", — отметил источник.