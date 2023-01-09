Эксперт Тимонин: цены на газ в Европе снизятся после ввода новых мощностей СПГ - не ранее 2026 года
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ на европейском рынке снизятся после запуска и выхода на полную мощность крупных активов сжижения газа, что произойдёт не ранее 2026 года, сказал в комментарии РИА Новости консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.
"В условиях реализации политики Европы по отказу от импорта российского природного газа существенное сокращение цен "голубого топлива" возможно только в случае формирования избытка предложения на мировом рынке СПГ. С учётом ожидаемого роста спроса на данный продукт на европейском и азиатском рыках сложиться подобная ситуация может не ранее 2026 года", — полагает Тимонин.
Причиной этого, по его словам, станет запуск и выход на полную мощность ряда крупных производств сжижения газа, находящихся сегодня на стадии строительства. В их число входит существенное расширение мощностей катарской компании Qatargas, североамериканские заводы Plaquemines и LNG Canada, российский "Арктик СПГ 2" и другие объекты.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли ещё в 2021 году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
В последние дни прошедшего года стоимость газа на европейских биржах впервые с февраля опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
https://1prime.ru/gas/20230109/839412537.html