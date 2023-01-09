МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ на европейском рынке снизятся после запуска и выхода на полную мощность крупных активов сжижения газа, что произойдёт не ранее 2026 года, сказал в комментарии РИА Новости консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. Европа значительно увеличила импорт американского СПГ, сообщил эксперт

"В условиях реализации политики Европы по отказу от импорта российского природного газа существенное сокращение цен "голубого топлива" возможно только в случае формирования избытка предложения на мировом рынке СПГ. С учётом ожидаемого роста спроса на данный продукт на европейском и азиатском рыках сложиться подобная ситуация может не ранее 2026 года", — полагает Тимонин.

Причиной этого, по его словам, станет запуск и выход на полную мощность ряда крупных производств сжижения газа, находящихся сегодня на стадии строительства. В их число входит существенное расширение мощностей катарской компании Qatargas, североамериканские заводы Plaquemines и LNG Canada, российский "Арктик СПГ 2" и другие объекты.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли ещё в 2021 году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

В последние дни прошедшего года стоимость газа на европейских биржах впервые с февраля опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.