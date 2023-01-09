МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Европейские страны по итогам прошедшего года заместили часть недополученного из России газа, импортировав рекордный объём сжиженного природного газа (СПГ) — около 125 миллионов тонн, сказал в комментарии РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. Спот-цены на СПГ в Азии снизились на фоне слабого спроса

"Евросоюз в этом году достаточно успешно заместил выпавшие объёмы российского газа — около 80 миллиардов кубометров. Они были успешно заменены сжиженным газом с мировых рынков. По итогам года показатель импорта Европой СПГ окажется на исторически рекордном уровне — около 125 миллионов тонн (эквивалентно 170 миллиардам кубометров газа — ред.)", — отметил аналитик.

Прежде всего, по словам Капитонова, это газ из США, потому что сейчас заводы там почти полностью работают на рынок Европы. Туда, уточнил он, попадает примерно три четверти американского экспорта СПГ. Кроме того, добавил аналитик, Европа в течение года закупала любые другие партии СПГ, доступные на рынке на тот или иной момент и готова была платить крайне высокие цены за возможность найти спотовые партии СПГ, а Азия недополучала эти объёмы.

Многие страны Европы в прошлом году лишились — частично или полностью — крупнейшего поставщика газа в лице "Газпрома". Весной он сократил или полностью прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, Gas Terra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента РФ об оплате в рублях или на другие технические причины.

Затем, в начале лета, заметно снизились поставки по основному маршруту — газопроводу "Северный поток", так как немецкая Siemens из-за санкций Канады не могла вернуть в Россию после ремонта необходимый агрегат. Полноценная работа газопроводов из-за сложностей с техническим обслуживанием оказалась невозможной, и к осени поставки по маршруту прекратились.

Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту — газопроводу "Ямал – Европа" — после контрсанкций России против оператора польского участка также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась, так как Украина прекратил приём части транзита. В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".