МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели растут на 7%, превышая 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Европа сократила отбор газа из подземных хранилищ

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 773,6 доллара за тысячу кубометров (+2%). А их стоимость по состоянию на 10.31 мск уже составляет 811,4 доллара (+7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, – 758,5 долларов за тысячу кубометров.

При этом биржевые цены на газ в Европе 5 января впервые почти за 16 месяцев – с 10 сентября 2021 года – опустились ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты отмечали, что снижение газовых котировок на европейской бирже связано с потеплением и увеличением выработки энергии из ветра. Агентство Блумберг сообщало, что ожидается самый теплый январь за последние годы, а данные Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в Евросоюзе в воскресенье составило 31,6% в общем объеме – один из самых высоких показателей с 2022 года, вдвое превышающий среднегодовой – около 15%.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, но к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.