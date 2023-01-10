МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Открытие Турцией месторождений природного газа в Черном море может подтолкнуть страну к производству удобрений, пишет во вторник газета Yeni Akit. Турция подсчитала, на сколько лет ей хватит черноморского газа

"Открытие природного газа в Черном море стало очень важной вехой для энергетического сектора. Благодаря этому резерву многие отрасли промышленности повысят свою конкурентоспособность. Одним из основных является производство удобрений. Потому что природный газ используется в качестве сырья в значительной части удобрений. Эксперты считают, что обнаружение газа — это прекрасная возможность для сектора", — пишет издание.

По словам Метина Гюнеша, президента Ассоциации импортеров и экспортеров производителей удобрений, одним из самых больших последствий ситуации на Украине стал энергетический кризис.

"Хотя мы в меньшей степени пострадали от этой ситуации благодаря политике, которой мы придерживались, позиция Европы была решающей, особенно в отношении цен на азотные удобрения. Европа импортирует из России 45% природного газа, необходимого для производства азотных удобрений. Она также импортирует половину потребляемых азотных удобрений из России. Невозможность Европы покупать природный газ и не покупать товары из России из-за введенных ею санкций заставила ее обратиться к другим рынкам", — подчеркнул он.

По его словам, ежегодно Турция использует 7 миллионов тонн удобрений. Половина приходится на азотные удобрения. По словам Гюнеша, доля природного газа в производстве азотных удобрений составляет около 85%.

Гюнеш считает, что скорейшее поступление газа в сектор позволит продвинуть вперед отечественное производство.

"Передача газа, обнаруженного в Черном море, в промышленность по производству удобрений сделает нас более конкурентоспособными в мире. Как сектор производства удобрений, мы ожидаем, что газ будет добыт и доставлен в сектор как можно скорее. В связи с этим мы считаем, что наши условия станут более конкурентоспособными, так как турецкие фермеры будут обеспечены соответствующими удобрениями. Кроме того, мы считаем, что найденный газ чрезвычайно важен как для наших фермеров, чтобы получить более здоровый, более подходящий продукт в плане удобрений, так и для нас, чтобы мы могли перейти от позиции страны-импортера к позиции страны-экспортера", — подчеркнул он.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.