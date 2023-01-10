МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе во вторник утром держатся у расчетной цены понедельника, около 820 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. СМИ узнали о планах Турции в отношении черноморского газа

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 815,9 доллара за тысячу кубометров (–0,7%). А их стоимость по состоянию на 10.52 мск составляет 824,8 доллара (+0,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 822 доллара за тысячу кубометров.

При этом биржевые цены на газ в Европе 5 января впервые почти за 16 месяцев – с 10 сентября 2021 года – опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты отмечали, что снижение газовых котировок на европейской бирже связано с потеплением и увеличением выработки энергии из ветра. Агентство Bloomberg сообщало, что ожидается самый теплый январь за последние годы, а данные Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в Евросоюзе в понедельник составило 25% в общем объеме (среднегодовой показатель около15%). Эксперт сообщил о росте цен на газ в Европе в 2,5 раза

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, но к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.