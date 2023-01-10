ВЕНА, 10 янв — ПРАЙМ. Цены на энергоресурсы в Австрии в ноябре 2022 года остались на высоком уровне, природный газ подорожал на 109,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, однако его стоимость понизилась на 0,6% по сравнению с октябрем, говорится в опубликованном во вторник обзоре Австрийского энергетического агентства (АЕА). Путин призвал ФАС контролировать цены в России

Энергетический ценовой индекс, который отражает стоимость всех энергоресурсов, в ноябре "значительно снизился на 2,8% по сравнению с октябрем", сообщило агентство, однако по сравнению с аналогичными показателями 2021 года "эффект невелик", он демонстрирует рост индекса в ноябре на 42,1%.

Пеллеты, которые используют для отопления более чем в 660 тысячах домохозяйств в стране, подешевели в ноябре по сравнению с октябрем на 1,6%, однако по сравнению с аналогичным периодом 2021 года цена выросла на 147,5%, сообщило агентство. Дрова подорожали, соответственно, на 1,4% и на 82,8%.

Стоимость центрального отопления в ноябре оставалась неизменной, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост цены составил 61,5%. Цена на электроэнергию продолжает тенденцию на снижение, начатую в сентябре, однако темпы сократились до 3,7%. В агентстве указали, что данный эффект связан с рядом мер правительства Австрии, реализованных в конце 2022 года и направленных на компенсацию гражданам расходов на электричество. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост цены на электроэнергию в ноябре составил всего 19,7%.

Немного снизились в ноябре и цены на дизель — на 3,2% по сравнению с октябрем, однако по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года они выросли на 37,9%.

Австрийское энергетическое агентство — научная экспертная организация, которая также реализует инициативу klimaaktiv по защите климата от имени федерального правительства Австрии. Членами агентства являются федеральное правительство, все федеральные земли, важные компании в энергетическом и транспортном секторах, заинтересованные группы и научные организации, говорится на сайте организации.