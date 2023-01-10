ЯКУТСК, 10 янв — ПРАЙМ. Новое крупное месторождение газа открыли вблизи магистрального газопровода "Сила Сибири" и нефтепровода ВСТО в Олекминском районе Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Polymetal в конкурсе проектов выбрал поиск месторождения меди в Тыве

"Предприятие "Туймааданефтегаз" открыло новое крупное газоконденсатное месторождение в Олекминском районе. Его извлекаемые запасы оцениваются в 34,8 миллиарда кубометров", — заявили в пресс-службе.

По данным минпромгеологии Якутии, месторождение было открыто при бурении на Мухтинском лицензионном участке. "Геологоразведочные работы, проведенные специалистами компании, подтвердили значительный газовый потенциал участка. Месторождение получило название "Мухтинское", — отметили в ведомстве.

Первый заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин рассказал о том, что одно из главных преимуществ расположения нового месторождения — вблизи находятся магистральный газопровод "Сила Сибири" и нефтепровод ВСТО. "Это дает новые возможности как для повышения потенциала самого участка, так и для предприятия", — заключил он.